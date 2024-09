Tudo o que precisa de saber sobre a raça



Bonito, peculiar e cheio de personalidade, o Pug parece quase um "bebé Yoda" da vida real. Muito requisitados, especialmente por famílias, são conhecidos pela sua disposição equilibrada e dócil. Depois de treinados, são ótimos com crianças e com outros animais de estimação, em especial porque a sua personalidade tem um lado brincalhão. Os Pugs são também pequenos cães muito inteligentes.

Têm ainda a vantagem de serem um raça de manutenção bastante baixa. A sua pelagem curta e lisa faz com que cuidar deles seja simples e precisam apenas de uma quantidade moderada de exercício. Uma raça bastante sossegada, o Pug não costuma ladrar muito.

Um favorito dos amantes de cães há meros 2000 anos, o Pug foi originalmente criado na China, onde os cães de nariz achatado sempre estiveram em voga. Trazidos para a Europa no século XVI, têm sido desde então um cão de estimação popular, em ambos os lados do mundo.

Um membro do grupo de cães Toy, o Pug é exclusivo devido a ser o único membro que se crê partilhar a ascendência com o Mastiff. Em particular, ambas as raças têm em comum o mesmo aspeto enrugado.

Pequenos, mas sólidos, os Pugs têm uma pelagem macia e suave que assume uma variedade de cores, desde o prateado e amarelo-alaranjado ao fulvo e preto. Têm ainda um rosto particularmente expressivo. Conhecidos também pelo seu corpo em forma de barril, a silhueta é completada pela sua distintiva cauda enrolada.

Uma coisa a ter em mente é que a sua estatura atarracada e a tendência para se aninhar no sofá podem fazer com que os Pugs sejam propensos a aumentar de peso. Mas não precisa de se preocupar. Desde que façam a dieta certa e exercício suficiente, não é difícil manter o seu Pug no seu melhor. Posto isto, com uma esperança média de vida de 12 a 15 anos, o Pug tem uma expetativa de vida muito boa.

Um popular protagonista no cinema e na televisão, o cão de raça Pug aparece muitas vezes nos nossos ecrãs. Um dos seus desempenhos mais conhecidos talvez seja a personagem Frank no filme Homens de Negro, onde aparece como um Pug falante. Na série de televisão Spin City, o Pug de estimação de Carter, Rags, assume frequentemente o protagonismo. Um Pug chamado Bess também aparece em The West Wing. Mas todos eles são verdadeiras estrelas!