Problemas digestivos comuns dos cães
Enquanto os cães podem ter sistemas digestivos robustos, há alguns problemas comuns que podem ser causados por infecções, dieta, estilo de vida e outros fatores. Os sintomas desses problemas podem apontar para várias causas possíveis, por isso, é importante consultar o médico-veterinário para obter mais orientações e tratamento.
Sintomas e causas de diarreia em cães
Se seu cão tiver diarreia, ele evacuará com mais frequência do que o normal e as fezes poderão ter uma consistência mais mole. O médico-veterinário fará a distinção entre diarreia causada por pequenos problemas intestinais e a diarreia causada por problemas no intestino grosso; este último geralmente resulta em mais diarreia tipo muco de um volume pequeno, mas frequente.
A diarreia pode ser causada quando seu cão come algo que não deveria, por uma infecção bacteriana ou viral, vermes ou outros parasitas, ou pode ser um indicador de uma condição de saúde ainda não aparente. Os filhotes estão particularmente em risco, pois têm sistemas digestivo e imunológico muito vulneráveis.
Uma infestação de parasitas pode causar diarreia em seu cão, incluindo lombrigas e protozoários, como coccidia. Embora a vermifugação possa ajudar a se livrar de vermes no trato digestivo, seu cão ainda está em risco, pois nem todos os tratamentos são eficazes contra todos os parasitas.
Seu cão também pode ter diarreia se tiver alergia ou hipersensibilidade alimentar. Os sintomas gastrointestinais causados por alergias alimentares são geralmente mais crônicos do que a diarreia e podem ocorrer, por exemplo, por indiscrição alimentar. No entanto, se o seu cão tiver diarreia crônica, converse com o médico-veterinário antes de alterar a dieta, pois há muitas causas.
Tratamento de diarreia em cães
Dependendo da causa, o médico-veterinário pode prescrever tratamentos diferentes para a diarreia do seu cão. Isso pode incluir a vermifugação, remédios para tratar uma infecção e manejo alimentar, como fornecer uma dieta especializada para ajudar a reduzir a carga de trabalho no intestino e melhorar a qualidade das fezes.
Sintomas e causas de constipação em cães
Se você perceber que seu cão está se esforçando para fazer suas necessidades, ele pode estar constipado. Sinais de constipação incluem defecação pouco frequente, com fezes duras ou secas.
A constipação pode ser causada por falta de exercícios, dieta, trauma, uma mudança de ambiente e doenças subjacentes.
Tratamento de constipação em cães
Seu veterinário provavelmente prescreverá medicamentos para alívio imediato para o seu cão e também poderá sugerir procedimentos cirúrgicos leves, dependendo da gravidade do problema. Mudanças na dieta também podem ajudar a gerenciar essa condição em seu cão; por exemplo, equilibrar os tipos de fibra no dieta do cão pode ajudar a melhorar a qualidade das fezes e a saúde geral do sistema digestivo.
Sintomas e causas de IBD em cães
Como os seres humanos, os cães podem sofrer de doença inflamatória intestinal (IBD). Os sintomas podem incluir diarreia crônica, vômitos e perda de peso, que muitas vezes se tornam mais frequentes ou graves com o passar do tempo.
Infelizmente, não está claro o que exatamente causa IBD em cães, e isso pode se originar de vários problemas. Como pode haver várias causas possíveis, seu veterinário tentará descartar todas as outras causas primeiro. A dieta pode desempenhar um papel significativo no tratamento.
Tratamento de IBD em cães
A intervenção dietética é frequentemente usada para controlar IBD em cães. A quantidade de gordura pode ser alterada, e uma fonte de proteína de alta qualidade e alta digestibilidade incluída como parte da dieta, para que eles obtenham a energia de que precisam sem colocar uma tensão indevida em seu sistema digestivo.
Se você perceber que seu cão está sofrendo de um desses problemas digestivos, visite o veterinário – ele poderá realizar um exame completo e aconselhar você sobre o melhor tratamento possível.
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