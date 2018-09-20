Problemas digestivos comuns dos cães

Enquanto os cães podem ter sistemas digestivos robustos, há alguns problemas comuns que podem ser causados por infecções, dieta, estilo de vida e outros fatores. Os sintomas desses problemas podem apontar para várias causas possíveis, por isso, é importante consultar o médico-veterinário para obter mais orientações e tratamento.

Sintomas e causas de diarreia em cães

Se seu cão tiver diarreia, ele evacuará com mais frequência do que o normal e as fezes poderão ter uma consistência mais mole. O médico-veterinário fará a distinção entre diarreia causada por pequenos problemas intestinais e a diarreia causada por problemas no intestino grosso; este último geralmente resulta em mais diarreia tipo muco de um volume pequeno, mas frequente.

A diarreia pode ser causada quando seu cão come algo que não deveria, por uma infecção bacteriana ou viral, vermes ou outros parasitas, ou pode ser um indicador de uma condição de saúde ainda não aparente. Os filhotes estão particularmente em risco, pois têm sistemas digestivo e imunológico muito vulneráveis.

Uma infestação de parasitas pode causar diarreia em seu cão, incluindo lombrigas e protozoários, como coccidia. Embora a vermifugação possa ajudar a se livrar de vermes no trato digestivo, seu cão ainda está em risco, pois nem todos os tratamentos são eficazes contra todos os parasitas.

Seu cão também pode ter diarreia se tiver alergia ou hipersensibilidade alimentar. Os sintomas gastrointestinais causados por alergias alimentares são geralmente mais crônicos do que a diarreia e podem ocorrer, por exemplo, por indiscrição alimentar. No entanto, se o seu cão tiver diarreia crônica, converse com o médico-veterinário antes de alterar a dieta, pois há muitas causas.

Tratamento de diarreia em cães

Dependendo da causa, o médico-veterinário pode prescrever tratamentos diferentes para a diarreia do seu cão. Isso pode incluir a vermifugação, remédios para tratar uma infecção e manejo alimentar, como fornecer uma dieta especializada para ajudar a reduzir a carga de trabalho no intestino e melhorar a qualidade das fezes.