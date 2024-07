É importante reservar uma consulta no médico-veterinário para seu novo filhote logo após ele chegar ao novo lar. Procure um médico-veterinário de sua confiança para assegurar o bem-estar do seu filhote durante o crescimento e ao longo da vida.

Como escolher um médico-veterinário para seu filhote

A escolha de um médico-veterinário antes que seu novo filhote chegue pode garantir o bem-estar desde o início. Se você ainda não tem um médico-veterinário, há uma série de lugares que você pode buscar. Amigos e familiares podem ajudar a recomendar um médico-veterinário já conhecido. No entanto, se você está escolhendo uma nova clínica veterinária, há aspectos que você deve considerar:

Reputação – É recomendado por pessoas na sua região? Há alguma avaliação em sites?

– É recomendado por pessoas na sua região? Há alguma avaliação em sites? Localização – Fica perto de casa? É facilmente acessível por carro e transportes públicos?

– Fica perto de casa? É facilmente acessível por carro e transportes públicos? Equipamentos – Que tipo de equipamento ele tem? O ambiente é limpo e bem conservado?

– Que tipo de equipamento ele tem? O ambiente é limpo e bem conservado? Serviços – Há atendimento fora do horário comercial? Que serviços de medicina preventiva ele oferece?

Como se preparar para a visita ao médico-veterinário

A fim de avaliar completamente a saúde de seu cão e dar aconselhamento individual, seu médico-veterinário precisará do máximo de informação possível. Antes da consulta, há uma série de fatores importantes a observar:

Um registro de todas as vacinações

Que alimento seu cão está comendo atualmente, incluindo a marca, as quantidades etc.

Tratamento de parasitas, novamente com a marca e a data da última dose administrada

Qualquer alteração observada no comportamento, no apetite, na sede, no peso etc. do seu cão.

Qualquer documentação relacionada com o seu filhote

Como transportar seu novo filhote até o médico-veterinário

Seu filhote deve estar protegido com segurança no carro no trajeto até o médico-veterinário, em uma caixa de transporte para cães ou em um cesto apropriado ao tamanho dele. Os cães podem apresentar enjoo de movimento, por isso é melhor não alimentar o seu filhote antes de andar no carro.

Para ajudar a reduzir o estresse, acostume seu filhote a viajar no carro em outras ocasiões. Os filhotes são muito receptivos ao ambiente e experiências negativas terão um efeito duradouro. Por isso, é importante que seu filhote não associe o carro com a ida ao médico-veterinário.