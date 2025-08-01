Cães de apartamento: quais as raças adequadas para viver em apartamento?
Morar em um apartamento pequeno não exclui a possibilidade de você ter um cão, bem longe disso. Mas a escolha de uma raça de cão que se adapte bem a um apartamento, que fique satisfeita com o espaço e o estilo de vida que você tem, é apenas uma parte da equação. Garantir que seu apartamento, mesmo que seja pequeno, seja um espaço adequado para ele é algo igualmente importante.
Como qualquer novo(a) tutor(a) de cão, você assumirá a responsabilidade de atender às necessidades do seu novo animal de estimação. As principais responsabilidades incluem a dieta correta para que el tenha o melhor começo de vida, cuidados com os dentes, adestramento e socialização. Consultas regulares ao veterinário são importantes para ajudar a mantê-lo saudável e ele precisará de atenção e carinho (que certamente serão retribuídos).
Duas outras necessidades fundamentais para os cães são, obviamente, exercícios e um espaço de vida seguro e confortável. Esses dois itens podem fazer com que quem mora em apartamento fique meio receoso, mas a preparação e a pesquisa corretas devem revelar o que você precisa fazer para que tudo funcione para você e seu cão.
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Raças de cães que se adaptam bem a apartamento
Oito itens essenciais para uma vida bem-sucedida em um apartamento para você e seu cão
Exercício
Seu cão precisará de muitos passeios para exercícios e estímulos (saber exatamente o quanto correr e com que frequência dependerá da raça e do estágio de vida).
Tamanho
Pode não ser o fator mais importante, mas um Deerhound não vai ficar bem em uma kitnet (e você também não se a cama dele ocupar metade do espaço).
Espaço
Veja acima. Não precisa ser enorme, mas seu cão precisa de um refúgio que seja dele e onde ele possa ir para um momento de silêncio. Esse refúgio é a cama, com brinquedos e tigela de água.
Latidos
Alguns cães pequenos tendem a latir bastante, especialmente se deixados sozinhos. Nenhum cão deve ser deixado sozinho por longos períodos, mas se você quiser manter boa relação com seus vizinhos, faça uma pesquisa com fontes confiáveis sobre as características da raça e, em seguida, implemente um plano de adestramento personalizado e consistente, pois isso será vital.
Sensibilidades
Ao morar em um apartamento, seu cão precisará se acostumar com o barulho dos outros moradores do prédio. É melhor uma raça de cão descontraída do que uma conhecida por ser extremamente sensível ao ruído do ambiente. De qualquer forma, para o bem-estar do seu cão, concentre-se em socializá-lo desde o início.
Segurança
Se você tiver uma varanda, certifique-se de que ela seja fechada e protegida contra cães por segurança. E coisas como janelas baixas, especialmente se você morar em um andar alto, também precisam ser devidamente protegidas.
Escadas
Se você escolher uma raça maior, lembre-se de que um dia terá que carregar seu cão para cima ou para baixo pelas escadas para uma consulta no veterinário se ele for operado ou se machucar. Além disso, pense duas vezes antes de escolher uma raça que precise de passeios frequentes para se exercitar se você mora em um apartamento num prédio sem elevador.
Vizinhos
Certifique-se de que são permitidos cães no seu prédio. Tentar levar seu amigo de quatro patas para passear pode ser estressante para todos. É melhor garantir que você viva em um espaço que acolhe animais de estimação.
Raças de cães menores, com menos energia e mais silenciosas: os melhores para apartamento
Baixos níveis de energia.
Entendendo os desafios
Sem surpresas, raças muito grandes, como o Terra Nova ou o cão de caça irlandês, que precisam de uma boa quantidade de exercícios, podem não ser as escolhas óbvias para quem mora em apartamento. Embora você possa fazer isso funcionar se puder dedicar tempo e energia suficientes para sair com eles, esses cães incrivelmente gentis e afetuosos ainda precisam de espaço suficiente para se esticar e se sentirem confortáveis na nova casa.
O tamanho do cão não é o único fator na escolha
Exercício e descanso
Os galgos podem ser famosos pela velocidade, mas quando não estão correndo ao longe (lembre-se: para esta raça, o exercício precisa ser em uma área cercada com segurança), eles se contentam em ficar dormindo em casa.
Quando o espaço é limitado, pense menor
O tamanho pode não ser a única consideração, mas se seu espaço for limitado, considere algumas das raças de cães menores e que não têm tanta energia, conhecidas por serem adequadas para a vida em apartamento.
Aqui estão algumas raças conhecidas por serem muito adaptáveis a apartamento:
Pequeno cão russo
Galgo italiano
Galgos italianos pequenos e gentis precisam de muito exercício, mas entre as caminhadas se contentam em se aconchegar (de preferência no colo: eles são cães que gostam de companhia).
Pomerânias
Diminuto na estatura, mas cheio de personalidade. Os lulus da pomerânia são ótimos cães de guarda, então precisarão de adestramento cuidadoso quando se trata de latir.
Maltês
Os minúsculos malteses não ocupam muito espaço no sentido físico, mas fazem sentir a presença e são conhecidos como excelentes cães de companhia.
Bichon Frisés
Os pequenos Bichon Frisés soltam pouco pelo, são divertidos e cheios de energia. Eles podem se dar bem em apartamento, mas precisam de muitas brincadeiras e exercícios para mantê-los ocupados.
Cairn Terriers
Os animados e curiosos Cairn Terriers podem ter origem nas paisagens acidentadas da Escócia, mas hoje em dia eles se dão bem em apartamento, com passeios regulares para se exercitar, é claro.
Basset Hound
Os basset hounds são tranquilos, companheiros leais e animais de estimação perfeitos em apartamento.
Bolonhês
De temperamento calmo e fiel (embora com um lado brincalhão), os cães bolonheses são companheiros calmos para quem mora em apartamento.
O adestramento é importante: ajuda seu cão a controlar os latidos
Quando se trata de latidos, o adestramento é um fator mais decisivo do que a raça do seu cão. O adestramento e a socialização precoces corretos (vitais de qualquer maneira para o bem-estar do seu cão) vão garantir que você tenha um cão sociável que sabe que latir pouco é bom.
Seja qual for a raça que você escolher, manter o latido em um nível razoável é uma consideração importante (afinal, a vida em um apartamento significa ter vizinhos). Duas raças pequenas, os chihuahuas de pelagem longa e os Yorkshire Terriers, são cães ideais para apartamento, pois não precisam de muito exercício, mas são frequentemente citados como raças que tendem a latir. Da mesma forma, os Scottish Terriers são conhecidos por serem ótimos cães de guarda. O adestramento e a socialização serão importantes desde o primeiro dia (claro, isso se aplica a todos os cães, mesmo que você não more em apartamento).
O que é certo para seu cão?
Antes de embarcar na jornada como tutor(a) de um cão, uma boa ideia é dedicar algum tempo e estudar cuidadosamente todas as informações e dicas disponíveis sobre como ter um cão, independentemente da raça, quando você mora em um apartamento.
Onde quer que você more, tornar-se tutor(a) de um cão é um grande passo. Grande ou pequeno, quieto ou brincalhão, o cão que você escolher estará com você por muitos anos. Fazer uma pesquisa sobre as necessidades deles ajudará a começar a vida com você de forma tranquila e satisfatória.
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