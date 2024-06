Ist mein Katzen- oder Hundefutter nahrhaft?

Es gibt eine Reihe von Faktoren, die sich auf die Verdaulichkeit auswirken können. Dazu gehören die formelmässige Zusammensetzung in Bezug auf die Art und das Verhältnis der verschiedenen Inhaltsstoffe sowie die Qualität der Inhaltsstoffe.

Die Art und Weise, wie Zutaten gemahlen und gekocht werden, kann ebenfalls einen grossen Einfluss auf die Verdaulichkeit haben. Zum Beispiel hat Mais in seiner rohen Form eine faserige Aussenschale, aber wenn er richtig gemahlen und gekocht wird, liegt der innere Teil frei, was es Katzen und Hunden viel leichter macht, die nützlichen Nährstoffe zu verdauen.

In ähnlicher Weise kann eine Überhitzung während des Produktionsprozesses von Fleisch und tierischen Nebenprodukten zu einer schlechteren Verdaulichkeit und einer verminderten Bioverfügbarkeit bestimmter Aminosäuren führen. Dies bedeutet, dass weniger Protein verdaut und absorbiert wird.

Aber wie können Sie feststellen, ob die Ernährung Ihres Haustiers verdaulich ist und es die Nährstoffe erhält, die es benötigt? Eine Möglichkeit besteht darin, den Stuhl im Auge zu behalten. Im Allgemeinen sollten Hunde und Katzen ein- oder zweimal täglich geformten, aber nicht übermässig gehärteten Stuhl ausscheiden. Wenn Ihr Haustier weniger Stuhl ausscheidet oder der Stuhl eine andere Konsistenz hat, kann die Verdaulichkeit beeinträchtigt sein. Wenn Ihr Haustier sich beim Stuhlgang anstrengen muss, kann das ebenfalls auf Verdauungsprobleme hinweisen.

Wie immer sollten Sie sich an Ihren Tierarzt wenden, wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Darmgesundheit Ihres Haustiers haben. Er kann Ihnen ein Futter empfehlen, dass für Ihre Katze oder Ihren Hund leicht verdaulich ist.

Risiken von Nährstoffmängeln bei Katzen und Hunden

Jeder Nährstoff, einschliesslich Vitaminen und Mineralstoffen, spielt für die Körperfunktion Ihrer Katze oder Ihres Hundes eine wichtige Rolle. Deshalb kann Mangelernährung verheerende Folgen haben.

Zum Beispiel kann ein Mangel an Vitamin A in der Ernährung zu Augenproblemen, Hauterkrankungen und sogar Lungenkomplikationen führen. Ebenso kann ein Mangel an Kalzium zu einem verringerten Knochenmineralgehalt führen, was weichere Knochen bis hin zu Knochenbrüchen zur Folge hat.

Aus diesem Grund ist es so wichtig sicherzustellen, dass die Nahrung, die Sie Ihren Haustier geben, seinen spezifischen Ernährungsbedürfnissen entspricht.