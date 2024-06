Alles, was Sie über die Rasse wissen müssen



Cavalier King Charles Spaniels sind mit einem Wedler ihrer langen, noblen Rute immer bereit und für ihr süsses und sanftes Wesen bekannt. Als eine der kleineren Spanielrassen passen sie sich gut an die meisten häuslichen Umgebungen an und werden schnell zu einem festen Familienmitglied. Nach entsprechender Erziehung kommen Cavalier King Charles Spaniels normalerweise auch sehr gut mit Kindern und anderen Tieren zurecht.

Um die Ursprünge des Cavalier King Charles Spaniels zu verstehen, müssen wir in die Zeit um 1500 zurückgehen, als Toy Spaniels zum ersten Mal in Europa auftraten. Möglicherweise wurden sie aus Ostasien mitgebracht. Später, im 17. Jahrhundert, wurden diese winzigen Hunde zu einem Liebling von König Karl I. und seinem Sohn Karl II., was zu dem nachfolgenden Namen führte (ihr Hundeführer hat den Namen bei der Umbenennung der Rasse nicht gerade weit hergeholt). Doch erst in den 1920er Jahren entwickelte sich der Cavalier King Charles Spaniel zu einer eigenständigen Rasse.

Der Cavalier King Charles Spaniel ist heute eine der beliebtesten Spanielarten und gewann weiteren Auftrieb, als die erfolgreiche HBO-Serie, Sex and the City, ausgestrahlt wurde. Fans der Serie werden sich erinnern, dass Charlottes Hund ein Cavalier King Charles Spaniel war, der den unvergesslichen Namen Princess Dandyridge Brandywine trug – ein schöner Name für einen Hund.

Der Cavalier King Charles Spaniel wird seit langem für sein weiches, seidiges Fell bewundert. Es gibt ihn in vier verschiedenen Farbschlägen. Dies sind Variationen von Kastanie, Weiss, Schwarz, Hellbraun und Rot – oder Blenheim, Tricolour, Ruby und Black-and-Tan, wie sie offiziell heissen. Was alle Cavalier King Charles Spaniels jedoch gemeinsam haben, ist das befederte Fell, die langen Hängeohren und die grossen, ausdrucksstarken braunen Augen.

Es sind ziemlich anpassungsfähige, kleine Hunde, die mit ihren menschlichen Besitzern auf dem Sofa zusammengerollt genauso zufrieden wie auf einem Spaziergang sind. Mit einer langen Lebenserwartung und einem Höchstalter von 20 Jahren ist der Cavalier King Charles Spaniel ein rundum ausgezeichneter Begleiter.