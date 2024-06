Alles, was Sie über die Rasse wissen müssen



Lassen Sie sich nicht vom edlen Fell täuschen: Der English Cocker Spaniel ist ebenso robust wie fesselnd und für die freie Natur geeignet, da er als Jagdhund gezüchtet wurde. Als stets treue Begleiter sind sie bei jedem Wetter immer bereit für einen langen Spaziergang oder sogar eine Wanderung. Die Hauptattraktion neben dem Toben in der Natur? Sie. Ob unterwegs oder gemütlich am Kamin, die Rasse ist stets gern in der Nähe ihrer Menschen. Sie ist von Natur aus dem Menschen zugetan.

Eine sanfte, aber dennoch konsequente Erziehung von klein auf wird Ihnen helfen, das Vertrauen Ihres English Cocker Spaniels aufzubauen. Die Rasse kann ihren eigenen Kopf haben und aufgrund ihres Jagdinstinkts können ihre Vertreter manchmal unentschlossen sein, ob sie kommen sollen, wenn sie gerufen werden. Das Bellen des English Cocker Spaniels kann – wie bei jeder Jagdhunderasse – ein Problem sein, aber auch hier kann Erziehung helfen.

Der English Cocker Spaniel hat sich seinen Ruf als ausgezeichneter Apportierhund für Wildvögel verdient. Er wird auch als Stöber- und Spürhund bezeichnet und bringt die Beute nach dem Schuss des Jägers. Es handelt sich um die kleinste Rasse, die in der Sporting Group vertreten ist. Ihre Vertreter haben einen instinktiven Hang zum Aufspüren und Apportieren, was dazu führen kann, dass sie Gegenstände im heimischen Umfeld aufnehmen und an einen anderen Ort tragen. Probieren Sie ein solides Apportierspiel aus, wenn Ihr Hund unruhig wirkt. Beständigkeit ist das Markenzeichen der Rasse, und ihr kompakter Körper gleitet mit grösster Leichtigkeit durch das Feld – oder den Garten.