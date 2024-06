Neugeborene

In den ersten acht Lebensstunden ist es entscheidend, dass Welpen regelmäßig Muttermilch zu sich nehmen. So ist sichergestellt, dass sie das Kolostrum (ertse Muttermilch) erhalten. Das sogenannte Kolostrum, die erste Muttermilch nach der Geburt, enthält Antikörper und Stoffe zur Unterstützung der Immunität und der Entwicklung der Welpen in den ersten Lebenswochen.