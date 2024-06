L'American Curl ama le persone, è socievole e ha un comportamento equilibrato. È molto intelligente e giocherellone. È importante che il suo proprietario abbia il tempo di dargli l'attenzione che desidera, poiché questa razza non ama essere esclusa dalle attività della famiglia.

Miagola in modo sommesso e, pur non essendo vocalmente molto comunicativo, indica le proprie necessità con trilli e sussurri miti. Questo gatto mantiene una personalità da gattino anche in età adulta.

Fonte: caratteristiche e fatti fondamentali evidenziati dal World Cat Congress (WCC)