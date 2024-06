L'American Wirehair è noto per essere molto tollerante nei confronti dei bambini. È calmo, ma può rivelarsi giocherellone, perfino in tarda età. In generale, è un gatto intelligente e molto interessato a tutto ciò che lo circonda.

Molti American Wirehair mantengono il loro istinto di cacciatori con eventuali insetti che entrano in casa. Amano la compagnia delle persone, ma non rinunciano alla propria indipendenza. Molti amano stare sulle ginocchia, mentre alcuni preferiscono semplicemente rimanere nelle vicinanze del loro padrone.

Fonte: caratteristiche e fatti fondamentali evidenziati dal World Cat Congress (WCC)