La personalità del Burmese ha concorso alla sua grande popolarità. Questa razza ama il proprio nucleo familiare e apprezza il contatto con i bambini e con gli altri animali.

È un gatto molto fiducioso ed è dotato di grande agilità: infatti salta spesso in aria per prendere cibo e oggetti. Se deve essere lasciato da solo in casa per lunghi periodi di tempo, è consigliabile adottare un altro animale domestico che gli tenga compagnia.

Fonte: caratteristiche e fatti fondamentali evidenziati dal World Cat Congress (WCC)