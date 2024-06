I gatti Orientali non amano essere ignorati e preferiscono essere al centro dell'attenzione. In quanto tali, possono essere molto esigenti in termini di tempo e a stringere un legame forte con un solo componente della famiglia.

I gatti Orientali hanno una forte personalità e di solito sono vocalmente molto comunicativi, con una voce forte che usano per interagire con le persone. Amano stare con le persone e hanno un grande bisogno della loro compagnia.

Fonte: caratteristiche e fatti fondamentali evidenziati dal World Cat Congress (WCC)