I Peterbald sono molto affezionati agli umani e amano stare sulle loro gambe. Questi gatti possono avere tre tipi di manto: pelo completamente raso, sottile color "pesca" o lungo che cade come in un peluche, raso vellutato. Vanno molto d'accordo con gli altri gatti, cani e con i bambini, in quanto tendono ad essere giocherelloni.

Il Peterbald tende a scegliere un membro della famiglia e a considerarlo il preferito e ad essergli molto devoto.

Fonte: caratteristiche e fatti fondamentali evidenziati dal World Cat Congress (WCC)