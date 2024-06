Il Sacro di Birmania è estremamente socievole, affidabile, mite e facile da gestire, pertanto è un animale domestico ideale. Ama stare con le persone e può essere descritto come un gatto "moderato". È un animale giocherellone e attivo, ma non esigente, è socievole, ma non ama essere al centro dell'attenzione.

tutti i Sacri di Birmania amano le persone e vanno d'accordo con gli altri animali domestici se vengono introdotti correttamente. Il Sacro di Birmania è una scelta eccellente per le famiglie con bambini, perché è docile, paziente e amabile.

Fonte: caratteristiche e fatti fondamentali evidenziati dal World Cat Congress (WCC)