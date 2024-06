I Thai sono molto socievoli e sono felici quando sono in compagnia delle persone. La loro natura calma e socievole li porta ad adattarsi facilmente alla vita con gatti, cani e altri animali domestici presenti in casa.

I gatti Thai amano molto interagire con i loro proprietari e trascorreranno il tempo seguendo i membri della famiglia in giro per la casa e coinvolgendosi in ogni attività possibile.

Fonte: caratteristiche e fatti fondamentali evidenziati dal World Cat Congress (WCC)