Come riconoscere lo stress nei gatti

Prevenire o alleviare lo stress nei gatti

Quindi, cosa si può fare per alleviare lo stress e l'ansia di un gatto? Ad esempio minimizzare le circostanze spiacevoli. Anziché portare in viaggio con te il tuo gatto, non potresti ricorrere a un pet-sitter e lasciare che rimanga dove si sente al sicuro?

"Arricchimento ambientale" è un termine usato dai veterinari per descrivere i modi che ti consentono di rendere la tua casa un luogo più felice per il tuo gatto. I gatti possono annoiarsi e mostrare problemi comportamentali. Per natura adorano cacciare, quindi falli giocare ogni volta che puoi.

Un'altra idea per ridurre lo stress nei gatti è aggiungere cassette igieniche o postazioni di alimentazione supplementari. Questo accorgimento contribuisce a ridurre la competizione in un ambiente in cui sono presenti più gatti. Molti gatti amano gli spazi verticali e apprezzano un albero tiragraffi, dove possono osservare le attività domestiche da una distanza di sicurezza. Le fontane d'acqua rompono la noia e incoraggiano il tuo gatto a bere di più.

Se il gatto non si mostra ricettivo ai suggerimenti precedenti, ci sono altri modi per aiutarlo a gestire lo stress. I feromoni felini (sostanze chimiche rilasciate nell'ambiente che influenzano il comportamento di un animale) sono disponibili in diffusori e spray e aiutano ad alleviare lo stress. Molte cliniche veterinarie li usano per calmare i loro pazienti.

I farmaci con prescrizione sono un'altra possibilità che il veterinario potrebbe consigliare. Inoltre, i proprietari che non sono in grado di somministrare ai loro gatti farmaci per via orale potranno ricorrere a diete con nutrient ad effetto rilassante, facilissime da usare.

Visitare il medico veterinario

Il tuo medico veterinario è la migliore fonte di informazioni in merito allo stress del tuo gatto e sarà in grado di darti consigli su come semplificare le tue visite in ambulatorio. Una volta confermata la diagnosi di stress, puoi discutere della possibilità di ricorrere a una dieta che possa alleviare questa condizione.