DETTAGLI PRODOTTO

L’alimentazione svolge un ruolo importante per la salute del suo gatto. L’assortimento ROYAL CANIN® Feline Care Nutrition comprende alimenti la cui formulazione è stata specificatamente sviluppata e adattata per rispondere a sensibilità frequenti del suo gatto. Spesso questi animali reclamano continuamente del cibo come se i pasti ricevuti non fossero sufficienti. Se al gatto si somministrano alimenti ad ogni richiesta, è possibile incorrere in un eccesso di alimentazione. Un’alimentazione adeguata può invece contribuire a ridurre la sensazione di fame e a mantenere un peso sano. ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE è un alimento equilibrato e di alta qualità specificatamente sviluppato per ridurre la tendenza a reclamare cibo. ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE ha un moderato contenuto lipidico e energetico per mantenere in forma il suo gatto riducendo contemporaneamente il rischio di un eccessivo aumento di peso. Inoltre questa formula è arricchita con L-carnitina, un amminoacido modificato in grado di favorire un sano metabolismo lipidico. Questo alimento contiene altresì un quantitativo equilibrato di minerali che favoriscono il mantenimento di vie urinarie sane nel suo gatto adulto. ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE ha un’efficacia comprovata. Lo studio da noi condotto* ha evidenziato che oltre il 90% dei proprietari di gatti ha riferito una minore tendenza a reclamare cibo dopo sole 4 settimane di somministrazione. ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE è disponibile anche in versione umida sotto forma di bocconcini in salsa. Un mix di alimenti umidi e secchi assicura una varietà dei pasti apprezzata dai gatti. Mentre gli alimenti secchi hanno un effetto di pulizia sui denti e sono più semplici da conservare, gli alimenti umidi favoriscono l’idratazione e la salute delle vie urinarie. Tutti i prodotti ROYAL CANIN® sono sottoposti a una procedura di controllo completa al fine di garantirne la migliore qualità. Con il consumo di ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE, il suo gatto riceve una nutrizione completa ed equilibrata. *Studio interno di Royal Canin

