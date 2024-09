DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® BABYCAT MILK è formulato per essere il più simile possibile al latte materno. Grazie ai microgranuli, la formulazione garantisce una preparazione in cinque secondi, senza formazione di grumi. Le proteine ad elevata digeribilità e i frutto-oligosaccaridi (FOS) aiutano rispettivamente il mantenimento della salute digestiva e l'equilibrio della flora batterica intestinale. Un complesso sinergico brevettato di antiossidanti (vitamina C e E, luteina, taurina) e i mannano-oligosaccaridi supportano lo sviluppo delle difese naturali del gattino. Crescita armoniosa - La composizione del latte per gattini neonati è il più simile possibile a quella del latte materno Salute digestiva - Proteine ad elevata digeribilità accuratamente selezionate per soddisfare i fabbisogni dell'apparato digerente dei gattini Latte istantaneo - Si scioglie completamente e in pochissimo tempo, senza lasciare sediment Promessa di qualità ROYAL CANIN Tutti i prodotti ROYAL CANIN vengono sottoposti a un attento controllo di qualità, per garantire una qualità ottimale degli alimenti e soddisfare le esigenze nutrizionali e lo stile di vita del suo gatto. Con ROYAL CANIN BABYCAT MILK offre dunque al suo gattin0 un’alimentazione di alta qualità ed equilibrata.

