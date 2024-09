DETTAGLI PRODOTTO

L’alimentazione svolge un ruolo importante per la salute del suo gatto. L’assortimento ROYAL CANIN® Feline Care Nutrition comprende alimenti la cui formulazione è stata specificatamente sviluppata e adattata per rispondere a sensibilità frequenti del suo gatto. Dopo l’assunzione di cibo i residui alimentari formano uno spesso strato di placca sui denti. Nel corso del tempo la placca può indurirsi e causare la formazione di tartaro che se non trattato può danneggiare a lungo termine denti e gengive. ROYAL CANIN® Dental Care è basato su una formula ricca di nutrienti ed equilibrata, appositamente sviluppata per favorire la salute dei denti e l’igiene del cavo orale. Gli alimenti secchi della linea ROYAL CANIN® Dental Care sono arricchiti con un nutriente attivo che si lega al calcio contenuto nella saliva del suo gatto riducendo la formazione di tartaro. Le dimensioni e la forma delle crocchette appositamente studiate di DENTAL CARE incoraggiano una masticazione lunga e intensa. Questa abrasione meccanica determina un «effetto spazzolino» che aiuta a mantenere puliti i denti giorno dopo giorno, riducendo la formazione della placca. Questo alimento contiene inoltre una percentuale bilanciata di minerali per favorire il mantenimento di vie urinarie sane nel suo gatto adulto. ROYAL CANIN© Dental Care ha un’efficacia comprovata: un’alimentazione esclusiva con Dental Care per 28 giorni ha consentito di ridurre del 59% la formazione del tartaro. Tutti i prodotti ROYAL CANIN® sono sottoposti a una procedura di controllo completa al fine di garantire la migliore qualità degli alimenti. Con il consumo di ROYAL CANIN® Dental Care, il suo gatto riceve una nutrizione completa ed equilibrata. *Studio interno di Royal Canin Cambia il design del prodotto, ma non la ricetta: ROYAL CANIN® Oral Care diventa ROYAL CANIN® Dental Care.

