DIGESTIVE CARE in salsa

DETTAGLI PRODOTTO

"L’alimentazione svolge un ruolo importante per la salute del suo gatto. L’assortimento ROYAL CANIN® Feline Care Nutrition comprende alimenti la cui formulazione è stata specificatamente sviluppata e adattata per rispondere a sensibilità frequenti del suo gatto. Una buona salute dell’apparato digerente è la base per una vita sana del suo gatto. Un tratto intestinale sensibile può essere accompagnato anche da una cattiva qualità delle feci e altri problemi di digestione. ROYAL CANIN® Digestive Care bocconcini in salsa, è basato su una formula completa ed equilibrata, appositamente sviluppata per favorire una digestione sana. Grazie ai suoi nutrienti appositamente combinati, questa formula contribuisce anche a una qualità ottimale delle feci. ROYAL CANIN® Digestive Care ha un’efficacia comprovata. Lo studio da noi condotto* ha evidenziato che i gatti partecipanti hanno raggiunto in soli 10 giorni di somministrazione del programma nutrizionale Digestive Care (combinazione di alimenti secchi e umidi) una qualità ottimale delle feci per oltre il 95%. ROYAL CANIN® Digestive Care è disponibile anche in versione secca. Un mix di alimenti umidi e secchi assicura una varietà dei pasti apprezzata dai gatti. Mentre gli alimenti secchi hanno un effetto di pulizia sui denti e sono più semplici da conservare, gli alimenti umidi favoriscono l’idratazione e la salute delle vie urinarie. Tutti i prodotti ROYAL CANIN® sono sottoposti a una procedura di controllo completa al fine di garantirne la migliore qualità. Con il consumo di ROYAL CANIN® Digestive Care bocconcini in salsa, il suo gatto riceve una nutrizione completa ed equilibrata. *Studio interno di Royal Canin"

