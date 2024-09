DETTAGLI PRODOTTO

L’alimentazione svolge un ruolo importante per la salute del suo gatto. L’assortimento ROYAL CANIN® Feline Care Nutrition comprende alimenti la cui formulazione è stata specificatamente sviluppata e adattata per rispondere alle sensibilità più frequenti del suo gatto. I gatti sono impegnati per gran parte della loro giornata nella cura del pelo e pertanto ingeriscono una grande quantità di peli. I peli ingeriti possono accumularsi nel tratto digestivo e formare boli di pelo che vengono vomitati oppure eliminati con le feci. In alcuni gatti i peli accumulati causano malessere e gravi sensibilità. ROYAL CANIN® Hairball Care è basato su una formula completa ed equilibrata, appositamente sviluppata per ridurre la formazione di boli di pelo. Grazie a uno speciale mix di fibre naturali (incluso lo psillio) ROYAL CANIN® Hairball Care contribuisce a stimolare il transito intestinale in modo naturale. In questo modo i peli ingeriti possono essere eliminati più facilmente con le feci invece di essere vomitati. Questo alimento contiene inoltre una percentuale bilanciata di minerali per favorire il mantenimento di vie urinarie sane nel suo gatto adulto. ROYAL CANIN® Hairball Care ha un’efficacia comprovata. Lo studio da noi condotto* ha evidenziato che questa alimentazione ha ridotto la formazione di boli di pelo nei gatti partecipanti in soli 14 giorni. ROYAL CANIN® Hairball Care è disponibile anche in due diverse texture umide: bocconcini in salsa e pezzetti fini in gelatina. Un mix di alimenti umidi e secchi assicura una varietà dei pasti apprezzata dai gatti. Mentre gli alimenti secchi hanno un effetto di pulizia sui denti e sono più semplici da conservare, gli alimenti umidi favoriscono l’idratazione e la salute delle vie urinarie. Tutti i prodotti ROYAL CANIN® sono sottoposti a una procedura di controllo completa al fine di garantire la migliore qualità. Con il consumo di ROYAL CANIN® Hairball Care, il suo gatto riceve una nutrizione completa ed equilibrata. *Studio interno di Royal Canin

