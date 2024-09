KITTEN Bocconcini in gelatina

DETTAGLI PRODOTTO

"Perché un alimento umido specifico per gattini? Il miglior inizio per i gattini parte dalla corretta alimentazione. La disponibilità di tutti i nutrienti necessari sostiene lo sviluppo e la crescita del gattino nelle fasi cruciali della vita e anche successivamente. Lo svezzamento dal latte materno può rivelarsi difficile, soprattutto se gli alimenti non sono specifici per le esigenze del cucciolo. Ecco perché ROYAL CANIN Kitten in gelantina contiene pezzetti di dimensioni e consistenza adatte ai denti da latte dei gattini in crescita. Grazie a un complesso di nutrienti con vitamina E e C scientificamente testato, sostiene la formazione delle naturali difese immunitarie dei gattini. Inoltre, ROYAL CANIN Kitten in gelatina è arricchito con un acido grasso Omega 3 (DHA) che supporta lo sviluppo cerebrale e una vista sana nei gattini. Più varietà per gattini Per soddisfare le preferenze individuali di gatti diversi, ROYAL CANIN Kitten è disponibile in succosi pezzetti anche in salsa o in una morbida mousse. Agli alimenti umidi per gattini si abbinano anche ROYAL CANIN Kitten o ROYAL CANIN Kitten Sterilised. Promessa di qualità ROYAL CANIN Tutti i prodotti ROYAL CANIN vengono sottoposti a un attento controllo di qualità, per garantire una qualità ottimale degli alimenti e soddisfare le esigenze nutrizionali e lo stile di vita del suo gatto. Con ROYAL CANIN Kitten offre dunque al suo giovane gatto un’alimentazione di alta qualità ed equilibrata. "

