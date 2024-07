DETTAGLI PRODOTTO

"Perché un alimento specifico per gattini sterilizzati? I gattini crescono di settimana in settimana e iniziano a esplorare l’ambiente con grande curiosità. È importante sapere che le loro naturali difese non sono ancora completamente sviluppate. In questo periodo di nuove scoperte, dai 6 ai 12 mesi di vita, le difese immunitarie di un gattino necessitano di un sostegno supplementare, soprattutto se è sterilizzato. ROYAL CANIN Kitten Sterilised è studiato per le particolari esigenze dei gattini sterilizzati in questa decisiva fase dello sviluppo. ROYAL CANIN Kitten Sterilised aiuta la formazione delle naturali difese immunitarie dei cuccioli di gatto, grazie a un complesso di nutrienti scientificamente testato, contenente vitamina E e C, che è stato appositamente studiato per favorire la salute dei giovani gatti nel primo anno di vita e consentire loro di diventare dei gatti adulti sani e forti. Con la sterilizzazione cambia il fabbisogno calorico e può aumentare il rischio di un aumento di peso. Questa formula, con un contenuto di grassi adeguato, può contribuire a ridurre il rischio di sovrappeso, agevolando una crescita armonica. Inoltre ROYAL CANIN Kitten Sterilised contiene una combinazione di prebiotici (MOS) e proteine altamente digeribili per favorire l’equilibrio della flora intestinale e una digestione sana. Non dimentichi mai di mettere a disposizione del suo gatto una scodella di acqua fresca. Più varietà per gattini sterilizzati Per soddisfare le preferenze individuali di gatti diversi, ROYAL CANIN Kitten è disponibile in succosi pezzetti in salsa e gelatina o in una morbida mousse. Per un’alimentazione mista con cibi secchi e umidi, segua semplicemente le nostre indicazioni. Il suo gatto riceverà così la giusta razione di alimenti secchi e umidi. Promessa di qualità ROYAL CANIN Tutti i prodotti ROYAL CANIN vengono sottoposti a un attento controllo di qualità, per garantire una qualità ottimale degli alimenti e soddisfare le esigenze nutrizionali e lo stile di vita del suo gatto. Con ROYAL CANIN Kitten Sterilised offre dunque al suo giovane gatto sterilizzato un’alimentazione di alta qualità ed equilibrata."

Di più