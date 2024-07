KITTEN STERILISED in salsa

DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® Sterilised Kitten in Sauce è stato appositamente sviluppato per soddisfare le esigenze nutrizionali dei gattini sterilizzati nella fase di "svezzamento" della loro crescita. Questa formula è adatta ai gattini sterilizzati di 6-12 mesi, poiché stanno attraversando una fase importante in cui si verificano cambiamenti corporei e comportamentali. Questo alimento su misura fornisce pezzetti umidi in salsa di dimensioni, consistenza e gusto ottimali per i gattini in crescita. Contiene inoltre una moderata quantità di grassi per ridurre il rischio di aumento di peso, mentre presenta livelli ottimali di proteine, calcio e fosforo per una crescita sana. La formula contiene anche sostanze nutritive come le vitamine C ed E che favoriscono lo sviluppo di difese corporee sane nei gattini. È stato dimostrato che questi antiossidanti alimentari stimolano un aumento maggiore e più rapido degli anticorpi dopo la vaccinazione. Grazie alla combinazione di prebiotici benefici (MOS) e proteine altamente digeribili, ROYAL CANIN® Sterilised Kitten in Sauce contribuisce anche a un sano equilibrio della flora intestinale, garantendo una buona digestione. ROYAL CANIN® Sterilised Kitten in Sauce è stato sviluppato per soddisfare anche il palato dei gatti più esigenti. Questo alimento umido offre al gattino sterilizzato un'esperienza sensoriale positiva, favorisce una sana idratazione ed è perfetto per l'alimentazione mista con gli alimenti secchi ROYAL CANIN® Kitten. Quando il gattino sterilizzato avrà 12 mesi, avrà bisogno di un cibo specifica per soddisfare le sue esigenze nutrizionali di gatto adulto. A questo punto potete passare a ROYAL CANIN® Appetite Control Care, disponibile come cibo secco sotto forma di crocchette o come cibo umido in salsa o gelatina.

