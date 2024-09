DETTAGLI PRODOTTO

Warum ein besonderes Kittenfutter für Maine Coon Kätzchen? ROYAL CANIN© MAINE COON KITTEN ist speziell auf die Bedürfnisse von Maine Coon Kätzchen abgestimmt. Durch eine nährstoffreiche Ernährung von Anfang an, tragen Sie langfristig zur Unterstützung seiner Gesundheit bei, während es zu einer Katze heranwächst. Da sich das Verdauungssystem von Kätzchen erst in der Entwicklungsphase befindet, ist es noch nicht voll ausgereift. Kätzchen benötigen eine Ernährung mit hochwertigem Protein zur Unterstützung und Aufrechterhaltung einer gesunden Verdauung. ROYAL CANIN© MAINE COON KITTEN enthält L.I.P.-Proteine, die sich durch ihre besonders hohe Verdaulichkeit auszeichnen, ebenso wie Präbiotika, die das Gleichgewicht der Darmflora zusätzlich unterstützen. Maine Coon Kätzchen haben eine längere Wachstumsphase als andere Katzenrassen. In dieser Zeit entwickelt sich das Immunsystem erst allmählich. Der Antioxidanzienkomplex mit Vitamin E von ROYAL CANIN© MAINE COON KITTEN unterstützt die natürlichen Abwehrkräfte Ihres Kätzchens in dieser wichtigen Phase. Abwechslung für Maine Coon Kitten: Um den individuellen Vorlieben jeder Katze gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© MAINE COON KITTEN nicht nur als Trockenfutter, sondern auch als Nassfutter in leckerer Soße erhältlich. Wenn Sie eine Mischfütterung Ihres Kätzchens in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsrichtlinien. So stellen Sie sicher, dass Ihre Katze die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält.

