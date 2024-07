NORWEGIAN FOREST ADULT

DETTAGLI PRODOTTO

Warum ein besonderes Futter für ausgewachsene Norwegische Waldkatzen? ROYAL CANIN© NORWEGIAN FOREST CAT ADULT Futter ist speziell auf die Ernährungsbedürfnisse der Norwegischen Waldkatze abgestimmt. Die dreifach-verzweigten Kroketten wurden unter besonderer Berücksichtigung des kräftigen Kiefers der Norwegischen Waldkatze entwickelt. Sie regen außerdem zum intensiven und langen Kauen an, wodurch Ihre Norwegische Waldkatze weniger hastig frisst. Die Norwegische Waldkatze besitzt ein dichtes, wasserabweisendes Fell mit flauschiger, isolierender Unterwolle. Eine ausgewählte Kombination an Nahrungsfasern im Futter fördert die Darmpassage und hilft, die Bildung von Haarballen zu reduzieren und zu kontrollieren. Durch den exklusiven Komplex aus Nährstoffen im ROYAL CANIN© NORWEGIAN FOREST CAT ADULT wird die Barrierefunktion der Haut unterstützt, was zu einer gesunden Haut und schönem Fell beitragen kann. Dank einer angepassten Rezeptur hilft ROYAL CANIN© NORWEGIAN FOREST CAT ADULT der Norwegischen Waldkatze zudem, ihr Idealgewicht zu halten sowie ihre Knochen und Gelenke zu schützen. Das Futter ist mit L-Carnitin angereichert, einem wichtigen Nährstoff, der eine wichtige Rolle im Fettstoffwechsel spielt.

