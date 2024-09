STERILISED AGEING 12+

DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN© AGEING STERILISED 12+ ist speziell auf die Ernährungsbedürfnisse Ihrer kastrierten, älteren Katze abgestimmt. ROYAL CANIN© AGEING STERILISED 12+ enthält einen moderaten Fettanteil, um den idealen Körperzustand Ihrer Katze zu erhalten. Unser „Healthy-Ageing Complex“ enthält einen Antioxidanzienkomplex mit Lykopen und Omega-3-Fettsäuren, um die Gesundheit der Katze während des Alterungsprozesses zu unterstützen. Zusätzlich hilft ROYAL CANIN© AGEING STERILISED 12+ dank eines angepassten Phosphorgehaltes auch dabei, die Nierenfunktion Ihrer älteren Katze zu unterstützen. Um den individuellen Vorlieben verschiedener Katzen gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN© AGEING STERILISED 12+ auch als Stückchen in Soße oder Gelee erhältlich. Wenn Sie eine gemischte Fütterung von Trocken- und Nassfutter in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsempfehlungen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Katze die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält.

