DETTAGLI PRODOTTO

L’alimentazione svolge un ruolo importante per la salute del suo gatto. L’assortimento ROYAL CANIN® Feline Care Nutrition comprende alimenti la cui formulazione è stata specificatamente sviluppata e adattata per rispondere a sensibilità frequenti del suo gatto. Una modifica del comportamento del suo gatto per quanto riguarda il bere e l’urinare (ad esempio ha orinato fuori dalla lettiera oppure si nota una modifica del colore e/o dell’odore dell’urina) può essere un segnale che il suo gatto soffre di disturbi urinari. ROYAL CANIN® Urinary Care è basato su una formula completa ed equilibrata, appositamente sviluppata per favorire un ambiente urinario sano e una salute ottimale delle vie urinarie. Grazie all’azione riequilibrante sul bilancio minerale e al mantenimento di un basso pH delle urine del suo gatto, questo alimento specificatamente studiato favorisce la formazione di un’urina meno concentrata. ROYAL CANIN® Urinary Care ha un’efficacia comprovata. Lo studio da noi condotto* ha evidenziato che questa alimentazione ha favorito la salute delle vie urinarie nei gatti partecipanti in soli 10 giorni. ROYAL CANIN® Urinary Care è disponibile anche in due diverse texture umide: bocconcini in salsa e pezzetti fini in gelatina. Un mix di alimenti umidi e secchi assicura una varietà dei pasti apprezzata dai gatti. Mentre gli alimenti secchi hanno un effetto di pulizia sui denti e sono più semplici da conservare, gli alimenti umidi favoriscono l’idratazione e la salute delle vie urinarie. Tutti i prodotti ROYAL CANIN® sono sottoposti a una procedura di controllo completa al fine di garantire la migliore qualità. Con il consumo di ROYAL CANIN® Urinary Care, il suo gatto riceve una nutrizione completa ed equilibrata. *Studio interno di Royal Canin

