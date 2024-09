NEUTERED BALANCE Bocconcini in salsa

DETTAGLI PRODOTTO

Unterstützen Sie die Gesundheit Ihrer kastrierten Katze mit ROYAL CANIN® Neutered Balance. ROYAL CANIN® Neutered Balance ist eine ausgewogene und vollwertige Katzennahrung, deren spezielle Rezeptur die Aufrechterhaltung eines optimalen Körpergewichts bei kastrierten Katzen unterstützt. Optimales Körpergewicht Dank des mäßigen Energiegehalts hilft ROYAL CANIN® Neutered Balance ihrer Katze, das Idealgewicht zu halten und kann so zu deren Gesundheit und Wohlbefinden beitragen Gesunde Verdauung Das hoch verdauliche Produkt trägt mit seinen ausgewählten, speziellen Präbiotika dazu bei, eine gesunde Verdauung zu unterstützen. Gesunder Harntrakt Diese Nahrung fördert einen gesunden Harntrakt dank ausgewogener Mineralstoffe. Wichtige Anmerkung Bitte besprechen Sie mit Ihrer Tierärztin oder Ihrem Tierarzt, welche Nahrung für Ihr Tier am besten ist. Eine Nahrungsumstellung sollte sorgfältig und schrittweise über einen Zeitraum von 7–10 Tagen erfolgen. Achten Sie auf die korrekte Portionsgröße – insbesondere bei Mischfütterung. Möglichkeiten der Mischfütterung Um den Vorlieben jeder Katze entsprechen zu können, ist auch eine vergleichbare Trockennahrung, nämlich ROYAL CANIN® Neutered Balance erhältlich.* Durch das Mischen von Feucht- und Trockennahrung bieten Sie Ihrer Katze eine Vielfalt an Texturen und können so ihren Appetit stimulieren. Feuchtnahrung zeichnet sich durch ein reicheres Aroma und hohen Feuchtigkeitsanteil aus, während die Kroketten der Trockennahrung einfacher in kleinen Portionen zu verfüttern sind und die Zahngesundheit unterstützen können. *Je nach Verfügbarkeit des Produkts

