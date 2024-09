PILL ASSIST GATTO

DETTAGLI PRODOTTO

Medikamente sind sinnlos, wenn sie nicht eingenommen werden. Egal, ob es sich um die routinemäßige Entwurmung oder um eine medikamentöse Behandlung einer Krankheit handelt – Katzen und Hunden eine Tablette bzw. Kapsel zu verabreichen, kann zur echten Herausforderung werden. Mit herkömmlichen Tricks, wie dem Verstecken in Käse oder Wurst, kann es passieren, dass Ihre Katze oder Ihr Hund die Aufnahme einer Medikation verweigert oder wieder ausspuckt. ROYAL CANIN® Pill Assist stellt in über 90% der Fälle eine erfolgreiche Verabreichung der Medikamente sicher. Empfohlen für erwachsene Katzen zur Erleichterung der Tabletteneingabe. Nicht geeignet bei Katzen, die an einer Futtermittelunverträglichkeit leiden.

Di più