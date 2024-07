RENAL Morbido paté per gatti

DETTAGLI PRODOTTO

ROYAL CANIN® RENAL morbido paté è un alimento dietetico completo per gatti indicato per il supporto alla funzione renale in caso di insufficienza renale cronica e la riduzione della formazione di calcoli a base di ossalati. Proteine di elevata qualità. Livello ridotto di fosforo, calcio e vitamina D. Proprietà alcalinizzanti dell’urina. RACCOMANDAZIONI: si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego. Utilizzare inizialmente fino a sei mesi per il supporto alla funzione renale in caso di insufficienza renale cronica e fino a sei mesi per la riduzione della formazione di calcoli a base di ossalati.

