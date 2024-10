URINARY + BLADDER COMFORT

ROYAL CANIN® MULTIFUNCTION URINARY S/O + BLADDER COMFORT secco è un alimento dietetico completo per gatti indicato per la dissoluzione di calcoli a base di struvite e la riduzione delle recidive di calcoli di struvite e per la malattia dell’apparato urinario inferiore dei felini. Proprietà di sottosaturazione o di metastabilizzazione dell’urina per la struvite e/o proprietà acidificanti dell’urina. RACCOMANDAZIONI: si raccomanda di chiedere il consulto di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego. Utilizzare questo alimento da cinque a 12 settimane per la dissoluzione di calcoli a base di struvite e inizialmente fino a sei mesi per la riduzione delle recidive di calcoli di struvite.