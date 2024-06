I felini sono creature speciali per molte ragioni, ma i loro caratteristici sensi rappresentano un elemento chiave per capire come contribuire al loro benessere. Basti pensare che il loro senso dell’olfatto è addirittura 14 volte più sviluppato rispetto a quello dell’essere umano. Non si può dire lo stesso per il senso del gusto: il gatto infatti ha circa 470 papille gustative, un numero decisamente ridotto rispetto alle 9000 dell’uomo. E questi sono solo alcuni esempi relativi alle loro tipiche caratteristiche sensoriali, che hanno un grande impatto sulle preferenze alimentari dell’animale e che spesso vengono ignorate nel mondo del Petfood.



Fino a oggi.



Grazie a una profonda conoscenza delle caratteristiche anatomiche e fisiologiche del gatto, e alle più recenti evidenze scientifiche in tema di appetibilità, Royal Canin® ha formulato una gamma di alimenti umidi completi capaci di stimolare i sensi del tuo amico a quattro zampe. Scopri i tre diversi alimenti, appositamente sviluppati per stimolare l’olfatto, il gusto e il tatto del tuo gatto, grazie a delle formule in grado di fornire variazioni ed esperienze sensoriali contribuendo al suo benessere generale, giorno dopo giorno.