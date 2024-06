Presentare un nuovo arrivato agli animali domestici già in casa può essere complicato. Sebbene gli animali domestici decidano da soli la propria gerarchia, non si dovrebbe permettere loro di essere aggressivi gli uni con gli altri. Prenditi il tempo necessario e sii paziente, perché questa è la fase in cui vengono stabilite le regole di base per la vostra futura vita insieme.

Conoscere il nuovo territorio, i membri della nuova famiglia e altri animali è un passo molto importante nella vita di un gattino e determinerà il grado di adattamento nella sua nuova casa. Deve trattarsi di un processo sereno poiché la crescita sana e il benessere del gattino dipendono dalle cure e dalle attenzioni offerte in questa prima fase.

Le presentazioni ad altri animali dovrebbero essere sempre supervisionate: in caso contrario potrebbero sorgere problemi su risorse e spazi condivisi. Prima della presentazione si consiglia di fissare una visita dal medico veterinario. In questo modo puoi assicurarti che il tuo nuovo gattino non sia portatore di malattie contagiose che potrebbero essere trasmesse ad altri animali domestici.

Sebbene vi siano specifiche precauzioni da prendere per facilitare la presentazione di un nuovo gattino ai cani e ad altri gatti, esistono anche alcune considerazioni generali da tenere presenti per supportare sia gli animali domestici esistenti sia il nuovo arrivato:

Durante i primi giorni tieni il tuo nuovo gattino lontano dagli altri animali domestici in modo che possa scoprire gradualmente il suo nuovo ambiente.

Isola il gattino in stanze diverse, in modo che possa esplorare gradualmente la casa e non sentire l'impulso di nascondersi sotto i mobili.

Continua a dare ai tuoi animali domestici molta attenzione e, per i primi giorni, mantieni i privilegi propri di un animale domestico di lunga data (che sia cane o gatto).

Garantisci il giusto grado di comfort agli animali domestici esistenti quando si trovano nel loro territorio.

Rassicura il nuovo gatto nel suo spazio (una stanza silenziosa).

Nelle stanze non utilizzate dal gattino, strofina la parte inferiore delle pareti con un panno precedentemente usato per pulire il viso e la bocca del gattino: in questo modo il tuo animale si abituerà al suo odore.

Presentare il gattino ai cani che vivono con te

Se il tuo cane conosce e apprezza i gatti, questo processo sarà molto più semplice; tuttavia un cane socializzato correttamente accetterà prontamente un nuovo gatto. Alcuni cani più anziani possono essere meno tolleranti, ma possono ancora imparare a convivere con un gatto. Le presentazioni iniziali dovrebbero essere fatte con il cane al guinzaglio e il gatto libero. Presentazioni controllate e ripetute permetteranno al cane e al nuovo gatto di trovare un modo per convivere tranquillamente.

Puoi facilitare le cose seguendo questi suggerimenti: