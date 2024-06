Il Levriero Afgano ha un'innata grazia e uno sguardo penetrante che gli hanno fatto guadagnare l'ammirazione di tutto il mondo. Originariamente allevato come cane da caccia in montagna e nel deserto, il Levriero Afgano ha una velocità, una resistenza e un'agilità impressionanti.



Anche se riservati con gli estranei, i Levrieri Afgani sono affettuosi, fedeli e giocherelloni con la loro famiglia umana. Detto questo, i Levrieri Afgani sono famosi per essere relativamente indipendenti e non reagiscono bene ai metodi di addestramento troppo severi. Sono molto adatti a proprietari esperti.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)