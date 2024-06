Forte, atletico e coraggioso, l'American Staffordshire Terrier è ideale per essere educato per obedience e agility. Gli esemplari di questa razza sono molto affettuosi, socievoli con le persone e non desiderano altro che passare del tempo con il proprio compagno umano.

Questo cane amante del divertimento ha abbandonato le sue iniziali caratteristiche di Pit Bull Terrier per diventare un cane di famiglia molto più mite e in grado di apprezzare la compagnia di altri animali domestici, bambini e adulti.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)