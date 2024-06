I Basset Artésien Normand sono cani da piccola preda impiegati dai cacciatori, e possono lavorare da soli o in branco. Le loro zampe corte gli permettono di penetrare nella fitta vegetazione, inaccessibile ai cani di taglia più grande, per recuperare la preda. Amano cacciare i conigli, ma tra le loro capacità c'è anche la caccia alla lepre e al capriolo. Inseguono e stanano con grande sicurezza, non rapidamente ma metodicamente e rumorosamente. Sono per natura allegri e molto affettuosi.

Quando, nel 1927, Léon Verrier assunse la leadership del club della razza, espresse il desiderio di rafforzare il carattere del Normand, in contrasto con quello del Cane d'Artois. Il libro degli standard pubblicato tre anni dopo specificava quindi che il "Basset Artésien Normand doveva essere solo a un passo dal tipo Normand e lontano dall'Artois".

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)