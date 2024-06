Utilizzato in origine nelle aziende agricole del cantone di Berna in Svizzera come cane da guardia e da pastore, oggi il Bovaro del Bernese è diventato un cane da utilità polivalente, nonché cane per famiglie molto amato. Il Bovaro del Bernese è conosciuto e apprezzato nel mondo intero per il suo mantello tricolore e le sue straordinarie capacità di adattamento.

Molto equilibrato, attento, vigile e coraggioso nella vita di tutti i giorni, è mite, fedele nei confronti dei suoi familiari, sicuro di sé e pacifico con gli estranei.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)