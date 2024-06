Oggi i Broholmer sono per la maggior parte cani da compagnia e da guardia. Il loro fisico e il loro comportamento sono caratteristiche fondamentali di questa razza. Docili, equilibrati e socievoli, ma sempre vigili, i Broholmer sono cani sicuri di sé.

Quando il cane è in allerta o eccitato, la testa è diritta e la coda in posizione orizzontale. Questa razza è conosciuta dai tempi del Medio Evo, quando veniva utilizzata per la caccia (caccia del cervo). In seguito questi cani vennero utilizzati principalmente come cani da guardia in grandi fattorie e manieri. Il numero di Broholmer è ancora ridotto e il club della razza monitora tutti gli adulti e ogni nuovo nato in Danimarca.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)