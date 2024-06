Considerando che proviene da un luogo sperduto nell'Atlantico, non sorprende il fatto che questa razza portoghese sia in realtà molto rara. Il robusto Fila Portoghese è un cane da pastore intelligente molto ricercato dagli allevatori di bovini della zona per via delle sue caratteristiche fisiche che gli permettono di lavorare intensamente in qualsiasi condizione atmosferica.

Questi eccezionali cani da pastore sono inoltre molto adatti come cani da guardia e da difesa. Sono piuttosto assertivi con gli estranei ma docili con il proprietario. Estremamente intelligenti e ricettivi, quando conducono le mandrie mordono in basso per evitare di danneggiare le mammelle.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)