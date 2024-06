František Horák, originario della zona intorno a Praga, stabilì le caratteristiche della razza nel 1949 e i Terrier Boemi furono mostrati per la prima volta con questo nome dieci anni dopo. La F.C.I. ha riconosciuto la razza nel 1963.

Originariamente utilizzato per cacciare volpi e tassi, oggi il Terrier Boemo viene impiegato principalmente come cane da compagnia. Muscolosi e ben costruiti ma non aggressivi, questi cani particolarmente calmi, piacevoli e allegri sono riservati con gli estranei.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)