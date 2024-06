Epagneul Olandese di Drent

Gli Epagneul Olandesi di Drent sono ideali per l'impiego venatorio su vari terreni. Per loro, conservare il contatto con il cacciatore sembra essere una qualità innata. Uno dei tratti caratteristici che si osservano in numerosi soggetti di questa razza è che, durante la ricerca, la coda descrive un movimento circolare, soprattutto quando il cane avverte l'odore di una preda.

L'elevata adattabilità dei cani di questa razza li rende in grado di cacciare qualsiasi tipo di selvaggina in pianura o nelle paludi. Inoltre, hanno un buon riporto e sono abilissimi nel ritrovare la selvaggina perduta.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)