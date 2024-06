Il Segugio della Westfalia fu importato in Svezia e Danimarca intorno al 1910, dove venne incrociato con cani da caccia locali, alcuni dei quali assomigliavano al Bassotto Tedesco. Gli antenati del Drever fecero la loro comparsa in Svezia, guadagnandosi un'ottima reputazione come cani da caccia.

Il Drever è considerato la prima scelta per la caccia al cervo, ma è anche un cane molto affidabile per la caccia di lepri e volpi. Nelle caratteristiche essenziali il Drever è costruito come un segugio per pista. Complessivamente, si tratta di un cane ben equilibrato in termini di carattere, che non mostra segni di aggressività, timidezza o nervosismo.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)