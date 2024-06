Smoushond Olandese

Sebbene l'origine della razza sia incerta, generalmente si ritiene che lo Schnauzer giallo sia stato uno dei cani originali che hanno concorso alla creazione della razza. Un venditore di cani proponeva questi cani come "cani da scuderia per gentiluomini" ai visitatori della borsa di Amsterdam. Presto il nome cambiò in "Smous" che significa con barba ruvida.

Gli Smoushond Olandesi sono affettuosi, allegri e molto sicuri di sé. Né eccessivamente ansiosi né iperattivi, i cani di questa razza sono ottimi cani per famiglie e non sono inclini ad abbaiare o ad allontanarsi da soli.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)