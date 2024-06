Questa razza di origine russa è uno dei principali cani da caccia della regione della Taiga e delle zone montane della Siberia centrale e orientale. La razza si è evoluta dalla progenie dei Laika Tungus, Yakut, pre-Baikal e pre-Amur.

Le tre razze di Laika vengono allevate per cacciare selvaggina di grandi dimensioni nella Russia centrale e settentrionale. Il Laika della Siberia Orientale è solido, coraggioso e sospettoso per natura; per questo è un eccellente cane da guardia, specialmente di notte. Se non viene utilizzato per la caccia o come cane da slitta, è essenziale che svolga un regolare esercizio fisico.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)