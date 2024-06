Possente, ben proporzionato e dalla silhouette perfettamente delineata, il Foxhound Inglese è l'archetipo dei grandi segugi europei.

Dotato di grande energia e di straordinaria resistenza, grazie alle quali è in grado di correre per ore, questo cane è nato per cacciare. Sul piano comportamentale, è particolarmente socievole e non aggressivo.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)