Orgoglioso, calmo e ben equilibrato, l'Eurasier è un compagno vigile, che abbaia raramente e che non si lascia provocare. Cresce sviluppando un forte attaccamento alla propria famiglia, pur restando in disparte con gli estranei. È privo di ogni istinto di caccia, caratteristica che non lo rende un buon cane da guardia.

La natura disponibile e la sensibilità al rinforzo positivo lo rendono un ottimo cane per proprietari alla prima esperienza. Anche se è un po' turbolento durante il gioco, è socievole e paziente, il che lo rende un ottimo animale domestico sia per i bambini piccoli sia per gli anziani.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)