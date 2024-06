Lo Spitz Finnico caccia principalmente uccelli che vivono nelle foreste, uccelli acquatici e piccoli parassiti, ma anche l'alce. Questo cacciatore appassionato è piuttosto indipendente, ma è in grado di lavorare in squadra, abbaiando per indicare la presenza di selvaggina.

Vivace, vigoroso, coraggioso e determinato, può apparire in qualche modo distaccato con gli estranei, ma mai aggressivo. All'interno della sua famiglia umana è noto per essere amante del divertimento, affettuoso e giocherellone.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)