Lo Spitz Tedesco è l'antenato della maggior parte delle razze di tipo spitz riconosciute oggi. Il bel mantello con un abbondante sottopelo è una delle sue caratteristiche più accattivanti, in particolare il collare a criniera e la coda folta.

Le cinque varietà di Spitz Tedesco sono note separatamente come Toy Spitz, Miniature Spitz, Medium Spitz, Giant Spitz e Wolfspitz. Nei paesi di lingua non tedesca il Wolfspitz è noto come Keeshond e il Toy Spitz come Pomerania.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)