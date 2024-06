Grand Bleu de Gascogne

Molto diffusi nel sud (Midi) e nel sud-ovest della Francia, in particolare in Guascogna, da dove prendono il nome; sono all'origine di tutti i cani da seguita detti "dal sud" (du Midi). Generalmente cacciano in branchi, per i quali hanno un istinto altamente sviluppato, sebbene questi cani laboriosi siano in grado di lavorare da soli come segugi.

Hanno un naso molto fine e una voce risonante e con un addestramento moderato non hanno problemi a seguire i comandi.

Fonte: aspetti e caratteristiche chiave provenienti dalla Fédération Cynologique Internationale (FCI)